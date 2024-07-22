Кличко заявив, що Київ піде у суд та вимагатиме відбудувати садибу Зеленських

Місто позиватиметься в суді до забудовника, який несанкціоновано зніс садибу Зеленських, та до власників будівлі. І вимагатиме відбудувати садибу в тому вигляді, який вона мала.

Про це заявив мер столиці Віталій Кличко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його виступ .

"Місто позиватиметься в суді до забудовника, який несанкціоновано зніс садибу Зеленських, та до власників будівлі, яку нахабно знищили. І вимагатиме заново відбудувати садибу в тому вигляді, який вона мала. До того ж, землю під садибою Зеленських місто не передавало власнику будівлі. Що свідчить про незаконне використання земельної ділянки для будь-яких робіт. Тому встановлення будь-яких парканів навколо ділянки, заїзд будь-якої будівельної техніки є незаконним. І поліція повинна на це реагувати", – наголосив Кличко.

Також київська міська влада наполягатиме, щоб правоохоронні органи з’ясували і оприлюднили для громадськості всіх фігурантів, які стоять за процесом знищення садиби.

"Місто усіляко сприятиме правоохоронцям, надаватиме необхідну документацію, щоб розслідування було об’єктивним та винні були притягнуті до відповідальності", – підкреслив Віталій Кличко.