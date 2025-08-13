Саботаж у Польщі: шестеро людей підозрюються у диверсіях для Росії та Білорусі

Прокурора Польщі висунула обвинувачення особам, які підозрюються у саботажі та диверсіях на замовлення іноземних розвідувальних служб. Серед обвинувачених - троє поляків та троє білорусів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

За даними видання, польські прокурори висунули звинувачення групі з шести осіб у злочинах, включаючи саботаж, скоєний на замовлення іноземних розвідувальних служб.

Польща стверджує, що її роль як центру допомоги Україні зробила її мішенню для російських та білоруських спецслужб, звинувачуючи Москву та Мінськ у вчиненні актів саботажу, таких як підпали.

Російська Федерація та Білорусь відкинули такі звинувачення.

Що з'ясувала прокуратура

Прокуратура заявила, що поштовхом для розслідування стала інформація, виявлена під час розслідування діяльності громадянина України Сергія С., якого на початку цього року було ув'язнено за планування диверсії на користь Росії.

"Докази, отримані у цій справі, вказують на підозру, що організоване злочинне угруповання, яке діяло в Польщі, займалося вербуванням та організацією диверсійної діяльності для іноземних розвідувальних служб", - йдеться у заяві речника прокуратури.

За його словами, дії іноземних розвідувальних служб були спрямовані на породження громадських заворушень та створення відчуття безпорадності серед державної влади шляхом саботажу та підривної діяльності.

Прокурори заявили, що серед обвинувачених були:

Каміль К. - громадянин Польщі,

Давід П. - громадянин Польщі,

Лукаш К. - громадянин Польщі,

Степан К. - громадянин Білорусі,

Андрій Б. - громадянин Білорусі,

Ярослав С. - громадянин Білорусі,

Польські закони про конфіденційність забороняють ЗМІ публікувати прізвища людей, обвинувачених у злочинах.

В чому їх звинувачують

Прокуратура зазначила, що обвинувальний акт, серед іншого, стосується підпалу, замовленого, ймовірно, іноземною розвідувальною службою на складі піддонів у Марках.

Це також стосується спроби підпалу складу в Гданську в березні 2024 року, який нібито був замовлений іноземною розвідкою, та підпалів ресторану в Гдині у 2023 році.

Чотирьом обвинуваченим було пред'явлено звинувачення у диверсіях, скоєних за замовленням іноземної розвідки, а також висунуто інші звинувачення, пов'язані з торгівлею зброєю, незаконним обігом наркотиків та іншими кримінальними злочинами.

У заяві йдеться, що Степан К. та Давід П. не визнали себе винними. Андрій Б., Ярослав С. та Лукаш К. частково визнали свою провину, тоді як Каміль К. визнав усі висунуті проти нього звинувачення.