ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Саакашвили заявил об отсутствии политических амбиций

Новости » Политика    28.05.2019 - 23:24
Саакашвили заявил об отсутствии политических амбиций
Фото: Михаил Саакашвили (РБК-Украина)

Он добавил, что уже "был на всех должностях"

Бывший президент Грузии и экс-глава Одесской областной государственной администрации Михаил Саакашвили заявил, что не имеет политических амбиций. Об этом он сказал в эфире телеканала "112 Украина".

Он отметил, что на всех должностях он уже был и "не рвется" получить какое-то определенное кресло.

"У меня нет никаких политических амбиций, потому что я был уже на всех должностях, я все видел. Я буду очень осторожным, когда буду на что-то соглашаться. Я через это проходил, я видел, как это выглядит, и я не рвусь ни на какие должности", - сказал Саакашвили.

Кроме того, председатель партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявил, что Михеил Саакашвили не сможет попасть в партийный список партии на досрочных выборах по причине длительного отсутствия в Украине. Он должен был бы прожить 5 лет на территории Украины.

Напомним, сегодня президент Владимир Зеленский отменил указ Порошенко о лишении гражданства Михаила Саакашвили. Саакашвили, скорее всего, прилетит в Украину завтра в 17:15.

РБК-Украина писало, что пограничники пустят Саакашвили в Украину ведь, согласно законодательству, гражданин Украины не могут не пропустить в Украину

 

Луценко назвал Саакашвили предателем Стало известно, когда Саакашвили прилетит в Украину
Новости Украины Саакашвили
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь