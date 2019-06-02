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Саакашвілі розповів про стосунки з Аваковим

Новини » Політика    02.06.2019 - 22:50
Саакашвілі розповів про стосунки з Аваковим
Фото: Міхеіл Саакашвілі (РБК-Україна)

Саакашвілі заявив, що в нього був конфлікт з урядом, а не з Аваковим

Екс-президент Грузії та колишній очільник Одеської обласної державної адміністрації Міхеіл Саакашвілі заявив, що не тримає образи на главу Міністерства внутрішніх справ України Арсена Авакова. Про це він заявив в інтерв'ю ТСН.

На питання журналістки, чи буде він спілкуватися з Аваковим після конфлікту, Саакашвілі відповів, що не ображений на нього.

"Я ображений на Порошенка. Бо з ним у мене були особисті стосунки і Порошенко мені багато чого обіцяв. Повноваження, фінансування... З Аваковим у мене не було таких стосунків. Аваков мені ніколи нічого не обіцяв", - сказав Саакашвілі. 

Екс-очільник Одеської ОДА додав, що у нього був конфлікт з урядом.

"Яценюк такий хитрий, він сам нічого не робив, а він попросив Авакова, і Аваков захищав їхній уряд від моїх атак. Це не особиста образа на Авакова, я проти тієї системи, частиною якої є Аваков", - зазначив Саакашвілі. 

Водночас, він наголосив, що при новому президентові Володимирові Зеленському всі старі урядовці повинні піти, враховуючи Авакова. 

"Я думаю, що мені сподобалося, що він не брав участь у фальсифікуванні. Але всі старі мають піти. Зараз Зеленський – це надія і нове", - резюмував Саакашвілі.

Раніше повідомлялося, що після повернення в Україну Саакашвілі заявив, що він хоче разом з командою нового президента брати участь в "будівництві нової України".

РБК-Україна писало, що екс-голова Одеської ОДА Михайло Саакашвілі повернувся в Україну в середу, 29 травня. Це сталося на наступний день після того, як Зеленський повернув йому українське громадянство. 

Аваков не буде балотуватися до Ради І знову громадянин: як Міхеїл Саакашвілі повернувся в Україну
Новини України СаакашвіліАрсен Аваков
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