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Саакашвили рассказал о целях возвращения в Украину

Новости » Политика    29.05.2019 - 19:52
Саакашвили рассказал о целях возвращения в Украину
Фото: Михаил Саакашвили (РБК-Украина)

По словам Саакашвили, он хочет вместе с новым президентом "строить новую Украину"

Экс-президент Грузии и бывший глава Одесской областной государственной администрации Михаил Саакашвили рассказал, чем будет заниматься после возвращения в Украину. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Как рассказал Саакашвили во время встречи с журналистами в аэропорту Борисполь, он хочет вместе с командой нового президента участвовать в "строительстве новой Украины".

"Я вернулся сюда делать то, что я лучше всего умел всегда делать, - строить то, что мне не дали в Одессе. Я хочу вместе с миллионами украинцев, после того, как выдался исторический шанс, с новым президентом, с новой командой, участвовать в строительстве новой Украины", - заявил экс-глава Одесской ОГА.

Кроме того, Саакашвили отметил, что не собирается "никому мстить или кого-то наказывать".

Напомним, экс-глава Одесской ОГА Михаил Саакашвили вернулся в Украину в среду, 29 мая. Саакашвили прибыл самолетом в аэропорт Борисполь, где его встретила толпа поклонников.

Как известно, вчера, 28 мая, президент Украины Владимир Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство, отменив указ своего предшественника Петра Порошенко. Саакашвили был запрещен въезд в Украину сроком на три года - до 13 февраля 2021 года.

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