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Саакашвили рассказал, что будет делать на новой должности

Новости » Политика     08.05.2020 - 11:55
Саакашвили рассказал, что будет делать на новой должности
Фото: Міхеіл Саакашвили (РБК-Украина)

Саакашвили заявляет, что на первом этапе нужно "забрать бессмысленные регуляции в налоговой сфере, таможни"

Новый глава Исполнительного комитета реформ Михеил Саакашвили заявляет, что первое, что надо сделать, чтобы помочь экономике, это освободить бизнес без административного вмешательства. Об этом он сказал в эфире "Сніданка с 1+1".

Он заявляет, что на первом этапе нужно "забрать бессмысленные регуляции в налоговой сфере, таможни, где заполняют большое количество бумажек".

"Сейчас в Украине идет большой кризис, связан с коронавирусом в мире. Первое, что нужно сделать, чтобы помочь экономике, это освободить бизнес без административного вмешательства. Есть большое количество регуляций, от которых надо освобождаться, и главное слово - это свобода", - заявил он.

Также Саакашвили считает, что медицинскую систему полностью нужно менять, ибо "попытки частично менять ничего не приносят".

Напомним, президент Владимир Зеленский назначил Михаила Саакашвили председателем Исполнительного комитета Национального совета по вопросам реформ. Он назвал свое новое назначение "неординарным шагом".

После этого Грузия отозвала посла из Киева для консультаций после назначения бывшего грузинского президента Михаила Саакашвили на должность председателя исполнительного комитета реформ Украины.

Грузия отозвала посла из Киева из-за назначения Саакашвили Саакашвили назвал свое новое назначение "неординарным шагом"
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