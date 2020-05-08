Саакашвили назвал свое новое назначение "неординарным шагом"

Фото: Михаил Саакашвили (РБК-Украина)

Зеленский назначил Саакашвили председателем Исполнительного комитета Нацсовета по вопросам реформ

Председатель Исполнительного комитета Национального совета по вопросам реформ Михаил Саакашвили прокомментировал свое назначение на должность. Об этом он написал на странице в Facebook.

Саакашвили отметил, что незадолго до публикации указа о назначении встречался с Владимиром Зеленским, и что президент "очень решительно настроен на радикальные реформы и изменения".

"Мне очень понравился его настрой, потому что сам факт моего назначения показывает, что он готов идти на неординарные шаги, против которых его отговаривало огромное количество людей. В основном его отговаривали те, кто хотят, чтобы на Украине сохранялся статус-кво, а статус-кво - это болото", - написал он.

Напомним, 7 мая президент Украины Владимир Зеленский назначил экс-президента Грузии Михаила Саакашвили председателем Исполнительного комитета Национального совета по вопросам реформ.

Ранее сообщалось, что Саакашвили может получить должность в Кабинете министров. Бывший глава Одесской ОГА заявлял, что Зеленский предложил ему пост вице-премьер-министра по вопросам реформ. Возможное назначение Саакашвили в правительство спровоцировало шквал критики внутри фракции "Слуга народа", а также едва не обернулось международным скандалом с Грузией.

Позже экс-президент Грузии рассказал, что ему предложили занять другую должность вместо вице-премьер-министра. Саакашвили сообщил, что его планируют назначить в Национальный совет по вопросам реформ. Ожидалось, что назначение Саакашвили состоится 6 мая, но решение затянулось.