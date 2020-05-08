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Саакашвілі розповів, що робитиме на новій посаді

Новини » Політика     08.05.2020 - 11:55
Саакашвілі розповів, що робитиме на новій посаді
Фото: Міхеіл Саакашвілі (РБК-Україна)

Саакашвілі заявляє, що на першому етапі треба "забрати безглузді регуляції у податковій сфері, митниці"

Новий очільник Виконавчого комітету реформ Міхеіл Саакашвілі заявляє, що перше, що треба зробити, щоб допомогти економіці, це звільнити бізнес без адміністративного втручання. Про це він сказав в ефірі "Сніданку з 1+1".

Він заявляє, що на першому етапі треба "забрати безглузді регуляції у податковій сфері, митниці, де заповняють велику кількість папірців".

"Зараз до України йде велика криза, пов'язана з коронавірусом у світі. Перше, що треба зробити, щоб допомогти економіці, це звільнити бізнес без адміністративного втручання. Є велика кількість регуляцій, від яких треба звільнятися, і головне слово - це свобода", - заявив він.

Також Саакашвілі вважає, що медичну систему повністю потрібно змінювати, бо "спроби частково змінювати нічого не приносять".

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський призначив Михайла Саакашвілі головою Виконавчого комітету Національної ради з питань реформ. Він назвав своє нове призначення "неординарним кроком".

Після цього Грузія відкликала посла з Києва для консультацій після призначення колишнього грузинського президента Михайла Саакашвілі на посаду голови виконавчого комітету реформ України.

Грузія відкликала посла з Києва через призначення Саакашвілі Саакашвілі назвав своє нове призначення "неординарним кроком"
Новини України Саакашвілі
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