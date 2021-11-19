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Саакашвили не против перевода в госпиталь: решение примет после встречи с консулом Украины

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Тбилиси, Пятница 19 ноября 2021 17:58
Саакашвили не против перевода в госпиталь: решение примет после встречи с консулом Украины Фото: бывший президент Грузии Михаил Саакашвили (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили не против перевода в военный госпиталь Гори. Однако решение он примет после встречи со своим адвокатом и консулом Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Новости Грузия".

"Сейчас для него (Саакашвили - ред.) нет никакой разницы, куда его переведут. Для него важным является продолжить борьбу в стране", - цитирует издание депутата парламента Грузии Эку Херхеулидзе.

По ее словам, окончательное решение о переводе в военный госпиталь Гори Саакашвили примет после встречи со своим адвокатом Никой Гварамией и украинским консулом. О его решении должна будет сообщить правозащитница.

Депутат отметила, что в тюрьме Глдани, где содержится Саакашвили, находится и представитель посольства Украины в Грузии.

Напомним, сегодня медики диагностировали у Саакашвили поражение мозга, власти предложили перевести его в военный госпиталь в Гори.

Отметим, Саакашвили продолжает голодовку в тюрьме 49 дней. Вчера, 18 ноября, он потерял сознание во время встречи с адвокатами и был вывезен из комнаты для свиданий на носилках.

Как сообщало РБК-Украина, Украина потребовала от Грузии достойного обращения с Саакашвили.

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Михаил Саакашвили Грузия
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