Украина требует от Грузии достойного обращения с Саакашвили
Украина потребовала от Грузии достойного обращения с украинским гражданином Михаилом Саакашвилии. В МИД также подчеркнули недопустимость применения к нему физической силы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Министерства иностранных дел Украины.
Отмечается, что замминистра иностранных дел Украины Николай Точицкий сегодня встретился с послом Грузии Георгием Закарашвили. В ходе беседы грузинской стороне было заявлено о необходимости достойного обращения с Саакашвили и недопустимости применения к нему физической силы.
Точицкий подчеркнул, что Украина и дальше будет уделять особое внимание соблюдению Михаила Саакашвили, которые Грузия обязана гарантировать в соответствии с нормами международного права.
Напомним, Саакашвили задержали в Грузии 1 октября и сразу поместили в СИЗО, где он объявил голодовку. 8 ноября его на вертолете перевезли из тюрьмы в Горийский военный госпиталь из-за ухудшения самочувствия.
Отметим, сегодня, 11 ноября, Саакашвили заявил о готовности прекратить голодовку и назвал условие для этого.