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Саакашвілі не проти переведення в госпіталь: рішення прийме після зустрічі з консулом України

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Тбілісі, П'ятниця 19 листопада 2021 17:58
Саакашвілі не проти переведення в госпіталь: рішення прийме після зустрічі з консулом України Фото: колишній президент Грузії Михайло Саакашвілі (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Колишній президент Грузії Михайло Саакашвілі не проти переведення у військовий госпіталь Горі. Однак рішення він прийме після зустрічі зі своїм адвокатом і консулом України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Новини Грузія".

"Зараз для нього (Саакашвілі - ред.) немає ніякої різниці, куди його переведуть. Для нього важливим є продовжити боротьбу в країні", - цитує видання депутата парламенту Грузії Еку Херхеулідзе.

За її словами, остаточне рішення про переведення у військовий госпіталь горі Саакашвілі прийме після зустрічі зі своїм адвокатом Нікою Гварамією і українським консулом. Про його рішення повинна буде повідомити правозахисниця.

Депутат зазначила, що у в'язниці Глдані, де утримується Саакашвілі, перебуває і представник посольства України в Грузії.

Нагадаємо, сьогодні медики діагностували у Саакашвілі ураження мозку, влада запропонувала перевести його у військовий госпіталь в Горі.

Зазначимо, Саакашвілі продовжує голодування у в'язниці 49 днів. Вчора, 18 листопада, він знепритомнів під час зустрічі з адвокатами і був вивезений з кімнати для побачень на ношах.

Як повідомляло РБК-Україна, Україна зажадала від Грузії гідного звернення з Саакашвілі.

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Міхеіл Саакашвілі Грузія
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