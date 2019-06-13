"Рух новых сил" представил кандидатов в Раду

Михаил Саакашвили 13 июня представил список партии "Рух новых сил" для участия в досрочных выборах в Верховную раду, которые состоятся 21 июля. Об этом экс-губернатора Одесской области сообщил на пресс-конференции.

В первую десятку вошли:

Михаил Саакашвили - лидер партии "Рух новых сил"

Давид Сакварелидзе - экс-заместитель Генерального прокурора в Украине, соучредитель партии "Рух новых сил"

Олесь Доний - бывший народный депутат Рады

Наталья Жукова - двукратная чемпионка Европы по шахматам

Владимир Лановой - бывший министр экономики Украины

Елена Терещенко - жена мэра Глухова (Сумская область) Мишеля Терещенко

Дмитрий Булах - депутат Харьковского областного совета

Анна Соломатина - экс-глава департамента финконтроля НАПК

Олег Михайлик - общественный активист

Игорь Черняк - адвокат, член правления "Харьковского антикоррупционного центра"

Напомним, 8 июня Саакашвили заявил об участии партии "Рух новых сил" во внеочередных выборах в Верховную раду. Саакашвили заявил, что у партии были проблемы с регистрацией и сбором средств на залог для участия в парламентских выборах, но "Рух новых сил" принял решение самостоятельно бороться за проход в Верховную раду.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко предложил Михаилу Саакашвили, который 29 мая вернулся в Украину, возглавить партию "УДАР" на выборах в Верховную раду Украины.

Как писало РБК-Украина, Саакашвили отказался возглавить партию "УДАР" для участия во внеочередных выборах в Верховную раду. По словам Саакашвили, Кличко сделал ему достойное предложение, но по его мнению, им не стоит создавать союз.