"Рух новых сил" представил кандидатов в Раду

Партия Саакашвили обнародовала сотню кандидатов в нардепы
Михаил Саакашвили 13 июня представил список партии "Рух новых сил" для участия в досрочных выборах в Верховную раду, которые состоятся 21 июля. Об этом экс-губернатора Одесской области сообщил на пресс-конференции.
В первую десятку вошли:
Напомним, 8 июня Саакашвили заявил об участии партии "Рух новых сил" во внеочередных выборах в Верховную раду. Саакашвили заявил, что у партии были проблемы с регистрацией и сбором средств на залог для участия в парламентских выборах, но "Рух новых сил" принял решение самостоятельно бороться за проход в Верховную раду.
Ранее мэр Киева Виталий Кличко предложил Михаилу Саакашвили, который 29 мая вернулся в Украину, возглавить партию "УДАР" на выборах в Верховную раду Украины.
Как писало РБК-Украина, Саакашвили отказался возглавить партию "УДАР" для участия во внеочередных выборах в Верховную раду. По словам Саакашвили, Кличко сделал ему достойное предложение, но по его мнению, им не стоит создавать союз.