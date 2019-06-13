"Рух нових сил" представив кандидатів у Раду

Михайло Саакашвілі 13 червня представив список партії "Рух нових сил" для участі в дострокових виборах у Верховну раду, які відбудуться 21 липня. Про це екс-губернатора Одеської області повідомив на прес-конференції.

У першу десятку увійшли:

Михайло Саакашвілі - лідер партії "Рух нових сил"

Давид Сакварелідзе - екс-заступник Генерального прокурора в Україні, співзасновник партії "Рух нових сил"

Олександр Доній - колишній народний депутат Ради

Наталія Жукова - дворазова чемпіонка Європи з шахів

Володимир Лановий - колишній міністр економіки України

Олена Терещенко - дружина мера Глухова (Сумська область) Мішеля Терещенка

Дмитро Булах - депутат Харківської обласної ради

Анна Соломатіна - екс-глава департаменту фінконтролю НАЗК

Олег Михайлик - громадський активіст

Ігор Черняк - адвокат, член правління "Харківського антикорупційного центру"

Нагадаємо, 8 червня Саакашвілі заявив про участь партії "Рух нових сил" у позачергових виборах у Верховну раду. Саакашвілі заявив, що в партії були проблеми з реєстрацією та збором коштів на заставу для участі у парламентських виборах, але "Рух нових сил" прийняв рішення самостійно боротися за прохід до Верховної ради.

Раніше мер Києва Віталій Кличко запропонував Михайлу Саакашвілі, який 29 травня повернувся в Україну, очолити партію "УДАР" на виборах до Верховної ради України.

Як повідомляло РБК-Україна, Саакашвілі відмовився очолити партію "УДАР" Кличка для участі в позачергових виборах у Верховну раду. За словами Саакашвілі, Кличко зробив йому гідну пропозицію, але на його думку, їм не варто створювати союз.