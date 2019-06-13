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"Рух нових сил" представив кандидатів у Раду


Партія Саакашвілі оприлюднила сотню кандидатів у нардепи

Михайло Саакашвілі 13 червня представив список партії "Рух нових сил" для участі в дострокових виборах у Верховну раду, які відбудуться 21 липня. Про це екс-губернатора Одеської області повідомив на прес-конференції.

У першу десятку увійшли:

  • Михайло Саакашвілі - лідер партії "Рух нових сил"
  • Давид Сакварелідзе - екс-заступник Генерального прокурора в Україні, співзасновник партії "Рух нових сил"
  • Олександр Доній - колишній народний депутат Ради
  • Наталія Жукова - дворазова чемпіонка Європи з шахів
  • Володимир Лановий - колишній міністр економіки України
  • Олена Терещенко - дружина мера Глухова (Сумська область) Мішеля Терещенка
  • Дмитро Булах - депутат Харківської обласної ради
  • Анна Соломатіна - екс-глава департаменту фінконтролю НАЗК
  • Олег Михайлик - громадський активіст
  • Ігор Черняк - адвокат, член правління "Харківського антикорупційного центру"

Нагадаємо, 8 червня Саакашвілі заявив про участь партії "Рух нових сил" у позачергових виборах у Верховну раду. Саакашвілі заявив, що в партії були проблеми з реєстрацією та збором коштів на заставу для участі у парламентських виборах, але "Рух нових сил" прийняв рішення самостійно боротися за прохід до Верховної ради.

Раніше мер Києва Віталій Кличко запропонував Михайлу Саакашвілі, який 29 травня повернувся в Україну, очолити партію "УДАР" на виборах до Верховної ради України.

Як повідомляло РБК-Україна, Саакашвілі відмовився очолити партію "УДАР" Кличка для участі в позачергових виборах у Верховну раду. За словами Саакашвілі, Кличко зробив йому гідну пропозицію, але на його думку, їм не варто створювати союз.

 

 

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