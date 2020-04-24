ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Грузия может отозвать посла из Украины из-за планов по Саакашвили

Новости » Политика     24.04.2020 - 12:12
Грузия может отозвать посла из Украины из-за планов по Саакашвили
Фото: Михаил Саакашвили (УНИАН)

В Грузии недовольны решением Зеленского назначить Саакашвили вице-премьером

В связи с планами назначить Михаила Саакашвили вице-премьером в украинском правительстве Грузия может отозвать своего посла из Украины. Об этом пишет грузинское издание New Posts.

Сообщается, что из-за предложения президента Украины Владимира Зеленского должности для Саакашвили дипломатические отношения между странами натянулись, а, по информации грузинского ТВ, правительство "Мечты" уже вызвало посла из Украины.

Также сообщается, что МИД Грузии отрицает отзыв посла для консультаций, однако, по данным телеканала "Мтавари", министр иностранных дел Давид Залкалиани "был очень расстроен" решением Зеленского.

В то же время, по словам члена "Объединенного национального движения" и бывшей главы Национальной полиции Украины Хатии Деканоидзе, правительство Грузии практически решило объявить дипломатическую войну Украине.

"Мы подтвердили, что послу направили вызов", - отметила Деканоидзе и добавила, что один из членов правящего большинства подтвердил возможность пересмотра отношений с Украиной в случае назначения Саакашвили.

Напомним, сегодня проходит встреча Саакашвили с фракцией "Слуга народа", на которой должны согласовать его назначение на пост вице-премьера. Сам он заявил, что будет заниматься переговорами с Международным валютным фондом.

Отметим, на бывшего президента Грузии на его родине заведены уголовные дела, грузинские власти добиваются его выдачи.

Саакашвили заявил об отсутствии конфликтов с Аваковым
Новости Украины СаакашвилиГрузияпосол
News
On Top