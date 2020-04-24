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В СН не хватает голосов в поддержку Саакашвили: встречи с депутатами продолжаются

Новости » Политика     24.04.2020 - 16:16
В СН не хватает голосов в поддержку Саакашвили: встречи с депутатами продолжаются
Иллюстративное фото (Виталий Носач/РБК-Украина)

На следующей неделе Рада может рассмотреть назначение Саакашвили в Кабмин

Во фракции "Слуга народа" надеются, что за выходные Михаилу Саакашвили удастся убедить народных депутатов проголосовать за его назначение на должность вице-премьер-министра по вопросам реформ. Об этом заявил первый заместитель фракции "Слуга народа" Александр Корниенко, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, на следующей неделе Рада может рассмотреть этот кадровый вопрос.

"Очень много говорил сегодня господин Саакашвили. Очень пламенные были его выступления перед фракцией... Возможно, за выходные ему удастся убедить больше депутатов в свою пользу. Пока мы предметно не выясняли сколько "за", сколько "против". Если будут эти кадровые предложения на следующей неделе появляться в Верховной раде, тогда будем уже считать голоса", - заявил Корниенко.

Глава фракции СН Давид Арахамия в свою очередь отметил, что общение депутатов с Саакашвили будет продолжено, ведь на заседании фракции были не все.

"Было очень много вопросов. Я ему предложил: давайте Вы пойдете в комитеты... Они же по специализации. И каждый комитет выскажет свое мнение. Тогда будет легче принимать решение. Сегодня была достаточно позитивная встреча. На фракции было всего 160 депутатов от 248-ми. Надо с ними пообщаться, тогда будем иметь картину. Точно не будет (хорошо, - ред.) выглядеть, если мы пойдем в зал и провалим", - добавил парламентарий.

Напомним, Саакашвили заявил, что ВР может проголосовать за его назначение вице-премьер-министром по вопросам реформ в четверг, 30 апреля.

Как писало РБК-Украина ранее, сегодня фракция СН встречалась с Саакашвили в качестве кандидата на должность вице-премьер-министра по вопросам реформ.

Ранее Корниенко заявлял, что голосование за назначение Саакашвили может состояться во вторник или среду.

Саакашвили надеется, что Рада проголосует за его назначение 30 апреля Рада сегодня не будет рассматривать назначение Саакашвили
Новости Украины СаакашвилиСлуга народа
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