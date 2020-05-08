Саакашвили назвал свое новое назначение "неординарным шагом"

Председатель Исполнительного комитета Национального совета по вопросам реформ Михаил Саакашвили прокомментировал свое назначение на должность. Об этом он написал на странице в Facebook.

Саакашвили отметил, что незадолго до публикации указа о назначении встречался с Владимиром Зеленским, и что президент "очень решительно настроен на радикальные реформы и изменения".

"Мне очень понравился его настрой, потому что сам факт моего назначения показывает, что он готов идти на неординарные шаги, против которых его отговаривало огромное количество людей. В основном его отговаривали те, кто хотят, чтобы на Украине сохранялся статус-кво, а статус-кво - это болото", - написал он.

Напомним, 7 мая президент Украины Владимир Зеленский назначил экс-президента Грузии Михаила Саакашвили председателем Исполнительного комитета Национального совета по вопросам реформ.

Ранее сообщалось, что Саакашвили может получить должность в Кабинете министров. Бывший глава Одесской ОГА заявлял, что Зеленский предложил ему пост вице-премьер-министра по вопросам реформ. Возможное назначение Саакашвили в правительство спровоцировало шквал критики внутри фракции "Слуга народа", а также едва не обернулось международным скандалом с Грузией.

Позже экс-президент Грузии рассказал, что ему предложили занять другую должность вместо вице-премьер-министра. Саакашвили сообщил, что его планируют назначить в Национальный совет по вопросам реформ. Ожидалось, что назначение Саакашвили состоится 6 мая, но решение затянулось.