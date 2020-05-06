Саакашвили назвал предложенную ему должность в Нацсовете реформ

Фото: Михаил Саакашвили (РБК-Украина)

Саакашвили займет пост главы исполнительного комитета

Экс-президент Грузии и бывший глава Одесской ОГА Михаил Саакашвили подтвердил планируемое назначение в Национальный совет реформ и назвал должность. Об этом он заявил DW.

Сообщается, что Саакашвили не смог подтвердить дату назначения в Нацсовет реформ. Ожидается, что такое назначением может состояться уже сегодня, 6 мая.

"Главой исполнительного комитета, а не секретарем", - ответил Саакашвили на вопрос, кем его назначат.

Отметим, Нацсовет реформ был создан в 2014 году и является специальным консультативно-совещательным органом при президенте Украины.

Напомним, ранее источники РБК-Украина сообщили, что Саакашвили предлагают войти в Национальный совет реформ. Решение было принято ввиду трудностей с назначением на должность вице-премьер-министра по вопросам реформ, которую планировали создать специально для него.

До этого Саакашвили заявлял, что президент Владимир Зеленский предложил ему должность вице-премьера в Кабмине Дениса Шмыгаля. На этой должности он планировал заниматься реформами и вопросами сотрудничества с МВФ. Возможное назначение столкнулось со шквалом критики внутри фракции "Слуга народа", а также могло обернуться международным скандалом с Грузией.