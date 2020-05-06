ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Саакашвили назвал предложенную ему должность в Нацсовете реформ

Новости » Политика     06.05.2020 - 11:54
Саакашвили назвал предложенную ему должность в Нацсовете реформ
Фото: Михаил Саакашвили (РБК-Украина)

Саакашвили займет пост главы исполнительного комитета

Экс-президент Грузии и бывший глава Одесской ОГА Михаил Саакашвили подтвердил планируемое назначение в Национальный совет реформ и назвал должность. Об этом он заявил DW.

Сообщается, что Саакашвили не смог подтвердить дату назначения в Нацсовет реформ. Ожидается, что такое назначением может состояться уже сегодня, 6 мая.

"Главой исполнительного комитета, а не секретарем", - ответил Саакашвили на вопрос, кем его назначат.

Отметим, Нацсовет реформ был создан в 2014 году и является специальным консультативно-совещательным органом при президенте Украины.

Напомним, ранее источники РБК-Украина сообщили, что Саакашвили предлагают войти в Национальный совет реформ. Решение было принято ввиду трудностей с назначением на должность вице-премьер-министра по вопросам реформ, которую планировали создать специально для него.

До этого Саакашвили заявлял, что президент Владимир Зеленский предложил ему должность вице-премьера в Кабмине Дениса Шмыгаля. На этой должности он планировал заниматься реформами и вопросами сотрудничества с МВФ. Возможное назначение столкнулось со шквалом критики внутри фракции "Слуга народа", а также могло обернуться международным скандалом с Грузией.

Результаты президентских ошибок: чем опасны для Зеленского карантинные скандалы Офис президента о Саакашвили: не все должности требуют голосования
Новости Украины СаакашвилиназначениеНацсовет реформ
News
On Top