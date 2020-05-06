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Арахамия: по назначению Саакашвили сегодня будут новости

Новости » Политика     06.05.2020 - 14:48
Арахамия: по назначению Саакашвили сегодня будут новости
Фото: Михаил Саакашвили (УНИАН)

Новости о назначении объявит Офис президента

Офис президента Украины сегодня должен озвучить новости по назначению Михаила Саакашвили в Национальный совет реформ. Об этом на брифинге заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, новость о назначении Саакашвили должны озвучить в Офисе президента.

"Я думаю, что по господину Саакашвили сегодня будут новости", - заявил Арахамия, не уточнив, какую должность займет бывший президент Грузии и экс-глава Одесской ОГА.

Он также заявил, что Сааакашвили может занять любую должность, поскольку он "очень энергичный и амбициозный".

Отметим, сегодня Саакашвили сам назвал предложенную ему должность. Ожидается, что он станет главой исполнительного комитета Национального совета реформ при президенте Украины.

Напомним, в начале недели Саакашвили заявлял, что президент Владимир Зеленский должен объявить о его назначении в ближайшие дни.

"Президент рассматривал разные варианты, он сам объявит", - отметил он.

В апреле Саакашвили предложили войти в правительство Дениса Шмыгаля и занять специально под него созданную должность вице-премьера по реформам. После того, как стало известно, что назначение в правительство, скорее всего, не поддержит Рада, для Саакашвили начали искать другую должность.

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