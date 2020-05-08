Саакашвілі назвав своє нове призначення "неординарним кроком"

Фото: Михайло Саакашвілі (РБК-Україна)

Зеленський Саакашвілі призначив головою Виконавчого комітету Нацради з питань реформ

Голова Виконавчого комітету Національної ради з питань реформ Михайло Саакашвілі прокоментував своє призначення на посаду. Про це він написав на сторінці Facebook.

Саакашвілі зазначив, що незадовго до публікації указу про призначення зустрічався з Володимиром Зеленським, і що президент "дуже рішуче налаштований на радикальні реформи та зміни".

"Мені дуже сподобався його настрой, тому що сам факт мого призначення показує, що він готовий йти на неординарні кроки, проти яких його відмовляла величезна кількість людей. В основному його відмовляли ті, хто хочуть, щоб на Україні зберігався статус-кво, а статус-кво - це болото", - написав він.

Нагадаємо, 7 травня президент України Володимир Зеленський призначив екс-президента Грузії Михайла Саакашвілі головою Виконавчого комітету Національної ради з питань реформ.

Раніше повідомлялося, що Саакашвілі може отримати посаду в Кабінеті міністрів. Колишній голова Одеської ОДА заявляв, що Зеленський запропонував йому посаду віце-прем'єр-міністра з питань реформ. Можливе призначення Саакашвілі в уряд спровокував шквал критики всередині фракції "Слуга народу", а також ледь не обернулася міжнародним скандалом з Грузією.

Пізніше екс-президент Грузії розповів, що йому запропонували зайняти іншу посаду замість віце-прем'єр-міністра. Саакашвілі повідомив, що його планують призначити Національна рада з питань реформ. Очікувалося, що призначення Саакашвілі відбудеться 6 травня, але рішення затяглося.