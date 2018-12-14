В С14 заявили о задержании активистов в Институте сердца

Фото: задержание (facebook.com/Сергей Мазур)

Кроме того, по словам активиста С14, полиция задержала правозащитника

Полиция в Институте сердца, сегодня, 14 декабря, задержала троих активистов организации С14. Об этом сообщил активист С14 Маркиян Яциняк, передает корреспондент РБК-Украина.

Сейчас три активиста С14 и правозащитник находятся в Деснянском районном отделении полиции.

"Вчера и сегодня руководство Института сердца проводило тренинг о том, как "противодействовать активистам". И разбирали отдельно кейс Крысина... Наши туда пришли просто поснимать. Там была еще девочка журналист и еще правозащитник. Именно руководство Института сердца держало их и блокировало съемку. Полиция шантажировала их, просили удалить видео. Они не совершали никакого правонарушения. Но потом приехала следственно-оперативная группа. В настоящее время они уже в Деснянском районном отделении полиции. Сейчас выясняется причина их задержания. Это три наших активиста и один правозащитник", - сказал он.

Напомним, координатор С14 Сергей Мазур ранее заявил, что в Институте сердца в Киеве задержаны четверо гражданских активистов организации С14. Он подчеркивал, что активисты пришли посмотреть, как врач-кардиохирург Борис Тодуров проводит тренинги для медиков, как противодействовать активистам.

"Сейчас одну девочку зажали шесть человек и трех парней окружила охрана. К ней не пускают. Требуют все удалить", - отмечал координатор.

В феврале активисты С14 нашли соучастника убийства журналиста Вячеслава Веремия Юрия Крысина в Институте сердца в Киеве. После этого Минздрав обратился к директору Института сердца с требованием объяснить, почему Крысин находился в детском отделении учреждения.