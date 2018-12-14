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Координатор C14 заявил, что активистов организации удерживают в Институте сердца

Новости » Происшествия    14.12.2018 - 17:04
Координатор C14 заявил, что активистов организации удерживают в Институте сердца
Фото: Институт сердца (kievvlast.com.ua)

Охранники задержали четырех человек

В Институте сердца в Киеве задержаны четверо гражданских активистов организации С14. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение координатора С14 Сергея Мазура в Facebook.

По его словам, активисты пришли посмотреть как врач-кардиохирург Борис Тодуров проводит тренинги для медиков как противодействовать активистам.

"Сейчас одну девочку зажали 6 человек и трех парней окружила охрана. К ней не пускают. Требуют все удалить", - написал Мазур.

Координатор C14 заявил, что активистов организации удерживают в Институте сердца

Напомним, в феврале активисты С14 нашли соучастника убийства журналиста Вячеслава Веремия Юрия Крысина в Институте сердца в Киеве. После этого Министерство охраны здоровья Украины обратилось к директору Института сердца с требованием объяснить, почему Крысин находился в детском отделении учреждения.

РБК-Украина сообщало, что вечером в среду, 21 ноября, в Киеве на Майдане Независимости произошли столкновения с полицией нескольких десятков активистов С14, которые протестовали против открытия кафе быстрого питания KFC в Доме профсоюзов, в котором во время пожара во время Революции Достоинства погибли люди. Активистов затиримали правоохранители.

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