У С14 заявили про затримання активістів в Інституті серця

Фото: затримання (facebook.com/Сергей Мазур)

Крім того, за словами активіста С14, поліція затримала правозахисника

Поліція в Інституті серця, сьогодні, 14 грудня, затримала трьох активістів організації С14. Про це повідомив активіст С14 Маркіян Яциняк, передає кореспондент РБК-Україна.

Зараз три активіста С14 і правозахисник знаходяться в Деснянському районному відділенні поліції.

"Вчора і сьогодні керівництво Інституту серця проводило тренінг про те, як "протидіяти активістам". І розбирали окремо кейс Крисіна... Наші туди прийшли просто познімати. Там була ще дівчинка журналіст і ще правозахисник. Саме керівництво Інституту серця тримало їх і блокувало зйомку. Поліція шантажувала їх, просили видалити відео. Вони не здійснювали ніякого правопорушення. Але потім приїхала слідчо-оперативна група. В даний час вони вже в Деснянському районному відділенні поліції. Зараз з'ясовується причина їх затримання. Це три наших активіста і один правозахисник", - сказав він.

Нагадаємо, координатор С14 Сергій Мазур раніше заявив, що в Інституті серця у Києві затримано четверо цивільних активістів організації С14. Він підкреслював, що активісти прийшли подивитися, як лікар-кардіохірург Борис Тодуров проводить тренінги для медиків, як протидіяти активістам.

"Зараз одну дівчинку затиснули шість чоловік і трьох хлопців оточила охорона. До неї не пускають. Вимагають видалити все", - зазначив координатор.

У лютому активісти С14 знайшли співучасника вбивства журналіста В'ячеслава Веремія Юрія Крисіна в Інституті серця в Києві. Після цього МОЗ звернулося до директора Інституту серця з вимогою пояснити, чому Крисін перебував у дитячому відділенні установи.