Рютте звернувся до молодих росіян: вас дурять, ви помрете у багнюці

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте звернувся до молодих росіян із різкою заявою про втрати РФ на війні та закликав Москву повернутися до переговорів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Рютте під час пресконференції в Києві.

Під час виступу генсек НАТО наголосив, що російських військових відправляють на фронт із високими ризиками загибелі або важких поранень.

"Вам влаштували родео. Вам дають амуніцію, невідповідне обладнання й посилають з великим шансом, що ви будете поранені або вбиті. І навіть якщо вас поранять, вас залишать страждати у багнюці, поки ви не помрете", - наголосив він, звертаючись до молодих громадян Росії.

За словами Рютте, десятки тисяч втрат російської армії не є абстрактною статистикою, а реальною загрозою для тих, кого Кремль продовжує відправляти на війну.

Росія втрачає близько 30 тисяч військових щомісяця

Генсек НАТО заявив, що дії Росії на полі бою дедалі більше нагадують відчайдушні спроби досягти результату будь-якою ціною.

За його словами, щомісячні втрати російської армії становлять близько 30 тисяч осіб. Рютте зазначив, що це більше, ніж Радянський Союз втратив за десять років війни в Афганістані.

Водночас він наголосив, що Україна продовжує чинити опір агресії, а для країн НАТО важливо й надалі залишатися поруч із Києвом.

"Ми маємо ті переконання, за які варто боротися", - додав Рютте.

У НАТО вказали на проблеми російської економіки

Водночас у НАТО бачать зростаючий тиск на російську економіку, яка дедалі важче справляється з витратами на війну.

На думку генерального секретаря Альянсу, міжнародна спільнота має посилювати тиск на Кремль, щоб змусити його повернутися за стіл переговорів і припинити війну.

"Хоча, на жаль, жодних ознак того, що вони готові зупинитися, немає. Ми бачимо, що далі гинуть цивільні, триває руйнування міст. Ми дуже сильно засуджуємо агресію Росії і її небажання досягти миру", - підсумував Рютте.