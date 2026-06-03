Рютте обратился к молодым россиянам: вас обманывают, вы умрете в грязи

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте обратился к молодым россиянам с резким заявлением о потерях РФ на войне и призвал Москву вернуться к переговорам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Рютте во время пресс-конференции в Киеве.

Во время выступления генсек НАТО подчеркнул, что российских военных отправляют на фронт с высокими рисками гибели или тяжелых ранений.

"Вам устроили родео. Вам дают амуницию, неподходящее оборудование и посылают с большим шансом, что вы будете ранены или убиты. И даже если вас ранят, вас оставят страдать в грязи, пока вы не умрете", - подчеркнул он, обращаясь к молодым гражданам России.

По словам Рютте, десятки тысяч потерь российской армии не являются абстрактной статистикой, а реальной угрозой для тех, кого Кремль продолжает отправлять на войну.

Россия теряет около 30 тысяч военных ежемесячно

Генсек НАТО заявил, что действия России на поле боя все больше напоминают отчаянные попытки достичь результата любой ценой.

По его словам, ежемесячные потери российской армии составляют около 30 тысяч человек. Рютте отметил, что это больше, чем Советский Союз потерял за десять лет войны в Афганистане.

В то же время он подчеркнул, что Украина продолжает сопротивляться агрессии, а для стран НАТО важно и в дальнейшем оставаться рядом с Киевом.

"Мы имеем те убеждения, за которые стоит бороться", - добавил Рютте.

В НАТО указали на проблемы российской экономики

В то же время в НАТО видят растущее давление на российскую экономику, которая все труднее справляется с расходами на войну.

По мнению генерального секретаря Альянса, международное сообщество должно усиливать давление на Кремль, чтобы заставить его вернуться за стол переговоров и прекратить войну.

"Хотя, к сожалению, никаких признаков того, что они готовы остановиться, нет. Мы видим, что дальше гибнут гражданские, продолжается разрушение городов. Мы очень сильно осуждаем агрессию России и ее нежелание достичь мира", - подытожил Рютте.