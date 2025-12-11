Рютте зробив заяву про терміни укладання мирної угоди та потребу "перевірити Путіна"

Американський лідер Дональд Трамп - єдиний, хто може змусити російського диктатора Володимира Путіна погодитись на переговори. Водночас складно спрогнозувати, коли саме буде укладено мирну угоду щодо України.
Як повідомляє РБК-Україна, про це на пресконференції у Берліні заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте, якого цитує The Guardian.
Він наголосив, що досі диктатор діяв як миротворець тільки тоді, коли це було йому вигідно, щоб виграти час для продовження своєї війни.
"Президент Трамп хоче покласти край кровопролиттю зараз, і він єдиний, хто може змусити Путіна сісти за стіл переговорів. Давайте перевіримо Путіна. Подивимося, чи дійсно він хоче миру, чи вважає за краще продовження бійні", - сказав Рютте.
На запитання про можливі терміни укладення мирної угоди щодо України генсек НАТО відповів, що йому "важко сказати". Рютте також зауважив, що є деякі складні питання щодо відновлення, гарантій безпеки та території.
За його словами, США та Європа можуть дійти згоди, але він додав, що не впевнений, чи так само буде і з Путіним.
"Я не знаю, це випробування, про яке я також говорив у своїй промові - ми маємо випробувати Путіна", - наголосив генсек НАТО.
Нагадаємо, напередодні Трамп повідомив журналістам, що у середу, 10 грудня, провів телефонну розмову з лідерами Німеччини, Франції та Британії про ситуацію в Україні. За його словами, бесіда проходила у "досить жорстких формулюваннях".
Зазначимо, європейські лідери поінформували президента США про ситуацію в Україні. Вони заявили, що найближчими днями триватиме "інтенсивна робота" над мирним планом.
Очікується, що наступна зустріч Стармера, Макрона та Мерца відбудеться у понеділок, 15 грудня у Берліні.