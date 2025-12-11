Рютте сделал заявление о сроках заключения мирной сделки и необходимости "проверить Путина"

Американский лидер Дональд Трамп - единственный, кто может заставить российского диктатора Владимира Путина согласиться на переговоры. В то же время сложно спрогнозировать, когда именно будет заключено мирное соглашение по Украине.
Как сообщает РБК-Украина, об этом на пресс-конференции в Берлине заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, которого цитирует The Guardian.
Он отметил, что до сих пор диктатор действовал как миротворец только тогда, когда это было ему выгодно, чтобы выиграть время для продолжения своей войны.
"Президент Трамп хочет положить конец кровопролитию сейчас, и он единственный, кто может заставить Путина сесть за стол переговоров. Давайте проверим Путина. Посмотрим, действительно ли он хочет мира, или предпочитает продолжение бойни", - сказал Рютте.
На вопрос о возможных сроках заключения мирного соглашения по Украине генсек НАТО ответил, что ему "трудно сказать". Рютте также отметил, что есть некоторые сложные вопросы по восстановлению, гарантиях безопасности и территориях.
По его словам, США и Европа могут прийти к согласию, но он добавил, что не уверен, что так же будет и с Путиным.
"Я не знаю, это испытание, о котором я также говорил в своей речи - мы должны испытать Путина", - подчеркнул генсек НАТО.
Напомним, накануне Трамп сообщил журналистам, что в среду, 10 декабря, провел телефонный разговор с лидерами Германии, Франции и Великобритании о ситуации в Украине. По его словам, беседа проходила в "достаточно жестких формулировках".
Отметим, европейские лидеры проинформировали президента США о ситуации в Украине. Они заявили, что в ближайшие дни будет продолжаться "интенсивная работа" над мирным планом.
Ожидается, что следующая встреча Стармера, Макрона и Мерца состоится в понедельник, 15 декабря в Берлине.