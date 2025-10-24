Рютте зробив оптимістичну заяву про можливу передачу Україні Tomahawk

Відповідаючи на запитання, чи може президент США Дональд Трамп у майбутньому погодитися на постачання Tomahawk Україні, Рютте звернув увагу, що кожна країна самостійно ухвалює рішення про постачання того чи іншого озброєння.

Генсек НАТО підкреслив, що Україна має право на самооборону, яка, зокрема, передбачає удари по цілях на території Росії за допомогою далекобійної зброї. За його словами, США надають українським захисникам "широкий спектр озброєнь".

Рютте нагадав, що з липня існував ризик скорочення поставок американської зброї в Україну, але Трамп дозволив її продавати і, таким чином, передав "життєво важливі" системи.

При цьому генсек звернув увагу, що НАТО працює над тим, щоб потік озброєнь зберігався, а питання щодо Tomahawk "залишається на розгляді". Це питання він порушував на зустрічі з Трампом.