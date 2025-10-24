RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Встреча Трампа и Путина Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине

Рютте сделал оптимистичное заявление о возможной передаче Украине Tomahawk

Фото: Марк Рютте, генсек НАТО (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

США все еще рассматривают возможность поставок Украине дальнобойных ракет Tomahawk.

Об этом заявил генсек НАТО Марк Рютте, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию по итогам встречи "коалиции решительных".

Отвечая на вопрос, может ли президент США Дональд Трамп в будущем согласиться на поставки Tomahawk Украине, Рютте обратил внимание, что каждая страна самостоятельно принимает решения о поставках того или иного вооружения. 

Генсек НАТО подчеркнул, что Украина имеет право на самооборону, которая, в частности, предусматривает удары по целям на территории России при помощи дальнобойного оружия. По его словам, США предоставляют украинским защитникам "широкий спектр вооружений". 

Рютте напомнил, что с июля существовал риск сокращения поставок американского оружия в Украину, но Трамп разрешил его продавать и, таким образом, передал "жизненно важные" системы. 

При этом генсек обратил внимание, что НАТО работает над тем, чтобы поток вооружений сохранялся, а вопрос по Tomahawk "остается на рассмотрении". Этот вопрос он поднимал на встрече с Трампом. 

Tomahawk для Украины

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский обсуждал поставки Украине ракет Tomahawk во время встречи с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме на прошлой неделе. Глава украинского государства даже предлагал коллеге сделку, которая позволила бы США получить тысячи украинских беспилотников.

В результате Трамп все же отказался предоставить Украине Tomahawk. Президент США объяснил это тем, что в таких ракетах нуждаются сами США.

По данным The Wall Street Journal, во время встречи в Вашингтоне Трамп сказал Зеленскому, чтобы он не ожидал поставок Tomahawk в ближайшее время.

При этом глава украинского государства вчера, 23 октября, дал понять, что он не исключает таких поставок.

Читайте РБК-Украина в Google News
НАТОСоединенные Штаты АмерикиДональд ТрампМарк РюттеTomahawkПомощь УкраинеВоенная помощь