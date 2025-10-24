Рютте сделал оптимистичное заявление о возможной передаче Украине Tomahawk

Отвечая на вопрос, может ли президент США Дональд Трамп в будущем согласиться на поставки Tomahawk Украине, Рютте обратил внимание, что каждая страна самостоятельно принимает решения о поставках того или иного вооружения.

Генсек НАТО подчеркнул, что Украина имеет право на самооборону, которая, в частности, предусматривает удары по целям на территории России при помощи дальнобойного оружия. По его словам, США предоставляют украинским защитникам "широкий спектр вооружений".

Рютте напомнил, что с июля существовал риск сокращения поставок американского оружия в Украину, но Трамп разрешил его продавать и, таким образом, передал "жизненно важные" системы.

При этом генсек обратил внимание, что НАТО работает над тем, чтобы поток вооружений сохранялся, а вопрос по Tomahawk "остается на рассмотрении". Этот вопрос он поднимал на встрече с Трампом.