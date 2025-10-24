Рютте сделал оптимистичное заявление о возможной передаче Украине Tomahawk

США все еще рассматривают возможность поставок Украине дальнобойных ракет Tomahawk.
Об этом заявил генсек НАТО Марк Рютте, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию по итогам встречи "коалиции решительных".
Отвечая на вопрос, может ли президент США Дональд Трамп в будущем согласиться на поставки Tomahawk Украине, Рютте обратил внимание, что каждая страна самостоятельно принимает решения о поставках того или иного вооружения.
Генсек НАТО подчеркнул, что Украина имеет право на самооборону, которая, в частности, предусматривает удары по целям на территории России при помощи дальнобойного оружия. По его словам, США предоставляют украинским защитникам "широкий спектр вооружений".
Рютте напомнил, что с июля существовал риск сокращения поставок американского оружия в Украину, но Трамп разрешил его продавать и, таким образом, передал "жизненно важные" системы.
При этом генсек обратил внимание, что НАТО работает над тем, чтобы поток вооружений сохранялся, а вопрос по Tomahawk "остается на рассмотрении". Этот вопрос он поднимал на встрече с Трампом.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский обсуждал поставки Украине ракет Tomahawk во время встречи с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме на прошлой неделе. Глава украинского государства даже предлагал коллеге сделку, которая позволила бы США получить тысячи украинских беспилотников.
В результате Трамп все же отказался предоставить Украине Tomahawk. Президент США объяснил это тем, что в таких ракетах нуждаются сами США.
По данным The Wall Street Journal, во время встречи в Вашингтоне Трамп сказал Зеленскому, чтобы он не ожидал поставок Tomahawk в ближайшее время.
При этом глава украинского государства вчера, 23 октября, дал понять, что он не исключает таких поставок.