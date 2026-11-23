Рютте заявив про "відсутність одностайності" щодо вступу України до НАТО
Одностайність щодо питання вступу України до НАТО наразі відсутня.
Про це заявив генсек альянсу Марк Рютте, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Handelsblatt.
За його словами, Україна має перспективу вступу до НАТО, але зараз серед членів альянсу відсутня одностайність з цього питання.
"Хто може стати членом НАТО - це вирішує виключно НАТО. У цьому питанні всередині альянсу панує повна ясність", - заявив Рютте.
Він додав, що не виключає обговорення питання вступу України до НАТО під час переговорів із Росією.
"Щоб спекулювати на тему таких переговорів, спочатку потрібно, щоб ці переговори розпочалися", - підкреслив генсек.
Нагадаємо, за інформацією WSJ, США запропонували Україні юридично зобов'язуючі гарантії безпеки на кшталт 5-ї статті НАТО, але без формального членства в Альянсі.
Джерела видання повідомили, що Вашингтон обіцяє захист від будь-якої агресії, намагаючись "вийти з глухого кута" в переговорах.
Зазначимо, у Росії назвали "неприйнятною" ідею США щодо гарантій безпеки для України за моделлю НАТО.
Крім того, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна досі не має чітких відповідей, хто і як захищатиме її у разі нової російської агресії. Він підкреслив, що альтернативою таким гарантіям могло б стати членство в НАТО.