Единогласие в вопросе вступления Украины в НАТО пока отсутствует.

Об этом заявил генсек альянса Марк Рютте, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Handelsblatt .

По его словам, у Украины есть перспектива вступления в НАТО, но сейчас среди членов альянса отсутствует единогласие по этому вопросу.

"Кто может стать членом НАТО - это решает исключительно НАТО. В этом вопросе внутри альянса царит полная ясность", - заявил Рютте.

Он добавил, что не исключает обсуждения вопроса вступления Украины в НАТО в ходе переговоров с Россией.

"Чтобы спекулировать на теме таких переговоров, сначала нужно, чтобы эти переговоры начались", - подчеркнул генсек.

Напомним, по информации WSJ, США предложили Украине юридически обязывающие гарантии безопасности типа 5-й статьи НАТО, но без формального членства в Альянсе.

Источники издания сообщили, что Вашингтон обещает защиту от любой агрессии, пытаясь "выйти из тупика" в переговорах.