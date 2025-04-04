Рютте заявив, що Україна стане членом НАТО, але це не частина мирної угоди з Росією

"Ми вирішили у Вашингтоні, що шлях України до НАТО є незворотнім. Ми будуємо міст усім, що робимо з Україною, щоб зробити Україну максимально можливою взаємосумісною з НАТО. Але Україні ніколи не обіцяли, що членство в НАТО буде частиною мирної угоди. Я маю на увазі, що це теж правда", - сказав він.

Україна і НАТО

Варто нагадати, що Україна сподівалася отримати офіційне запрошення до НАТО ще на саміті у Вашингтоні в липні 2024 року, але цього не сталося.

Нещодавно президент США Дональд Трамп заявив, що вважає членство України в НАТО малоймовірним або непрактичним. Пізніше Трамп взагалі заявив, що Україні слід забути про вступ до НАТО.

"Я можу сказати, забудьте про НАТО. Це, ймовірно, причина, через яку все (війна в Україні - ред.) почалося", - заявив Трамп.

А ось міністр оборони США Піт Гегсет назвав нереалістичним членство України в НАТО в якості гарантії для завершення війни.

При цьому, як зазначав президент України Володимир Зеленський, якщо Україна не буде в НАТО, тоді Альянс має бути на українській території. За його словами, альтернативою вступу України до НАТО є розташування військ Альянсу на українській території. При цьому в країні має перебувати армія, яка за розмірами буде аналогічна російській.