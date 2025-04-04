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Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

Рютте заявил, что Украина станет членом НАТО, но это не является частью договоренностей о мире с РФ

Фото: генсек НАТО Марк Рютте (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что несмотря на все политические заявления решение о вступлении Украины в Альянс в рамках переговоров о перемирии с РФ остается неизменным.

Как сообщает РБК-Украина, об этом Рютте заявил журналистам после завершения министерской встречи Альянса.

"Мы решили в Вашингтоне, что путь Украины в НАТО необратим. Мы строим мост всем, что делаем с Украиной, чтобы сделать Украину максимально возможной взаимосовместимой с НАТО. Но Украине никогда не обещали, что членство в НАТО будет частью мирного соглашения. Я имею в виду, что это тоже правда", - сказал он.

Украина и НАТО

Стоит напомнить, что Украина надеялась получить официальное приглашение в НАТО еще на саммите в Вашингтоне в июле 2024 года, но этого не произошло.

Недавно президент США Дональд Трамп заявил, что считает членство Украины в НАТО маловероятным или непрактичным. Позже Трамп вообще заявил, что Украине следует забыть о вступлении в НАТО.

"Я могу сказать, забудьте о НАТО. Это, вероятно, причина, по которой все (война в Украине - ред.) началось", - заявил Трамп.

А вот министр обороны США Пит Гегсет назвал нереалистичным членство Украины в НАТО в качестве гарантии для завершения войны.

При этом, как отмечал президент Украины Владимир Зеленский, если Украина не будет в НАТО, тогда Альянс должен быть на украинской территории. По его словам, альтернативой вступления Украины в НАТО является расположение войск Альянса на украинской территории. При этом в стране должна находиться армия, которая по размерам будет аналогична российской.

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Война в УкраинеНАТОМарк РюттеПеремирие России и УкраиныМирные переговоры