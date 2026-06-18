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Рютте едет в США, чтобы снизить напряженность между Трампом и союзниками НАТО

07:30 18.06.2026 Чт
3 мин
Напряженность в отношениях между Трампом и союзниками возникла из-за нежелания последних вступать в войну в Иране
aimg Юлия Маловичко
Рютте едет в США, чтобы снизить напряженность между Трампом и союзниками НАТО Фото: генеральный секретарь НАТО Марк Рютте (Gett Images)
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Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в следующий вторник отправится в Вашингтон перед ежегодным саммитом Альянса, который состоится в Анкаре в июле.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление, передает Euronews.

Отношения между США и их союзниками по НАТО обострились после того, как Трамп обвинил европейские страны в нежелании присоединиться к войне в Иране.
А именно европейские страны отказали главе Белого дома в предоставлении баз, с которых американская армия могла бы наносить удары по иранским целям.

В связи с этим со стороны Трампа последовала негативная реакция в адрес союзников - он неоднократно заявлял после этого о возможном выходе США из НАТО.

Именно поэтому генеральный секретарь НАТО на следующей неделе отправится в Вашингтон, поскольку союзники стремятся сгладить трансатлантическую напряженность в преддверии ежегодного саммита Альянса в июле.

Ожидается, что усилия Европы по восстановлению свободы судоходства через Ормузский пролив после соглашения между США и Ираном о прекращении военных действий будут занимать видное место в обсуждениях.

"Восстановление свободного прохода через Ормузский пролив стало бы огромным шагом вперед", - сказал Рютте журналистам в штаб-квартире НАТО в Брюсселе в среду.

"Я знаю, что многие союзники, благодаря инициативе, возглавляемой Францией и Великобританией, готовы поддержать эти усилия", - добавил он.

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Визит Рютте в США 23–25 июня состоится на фоне подготовки союзников к саммиту, который, по мнению официальных лиц НАТО, станет более сплоченным после месяцев трансатлантических разногласий.

Генсек уже выступил накануне встречи министров обороны НАТО в Брюсселе, еще одного ключевого этапа перед саммитом. На ней должен присутствовать министр обороны США Пит Хегсет.

Мирное соглашение улучшило ожидания

По словам официальных лиц, соглашение США с Тегераном снизило риск превращения июльского саммита в противостояние между президентом Трампом и европейскими лидерами.

"Теперь, когда соглашение достигнуто, оно ставит нас в более выгодное положение", - сказал один из чиновников НАТО Euronews, добавив, что Трамп "будет в более выгодном положении" после подтверждения мирного соглашения с Ираном.

"Давайте смотреть правде в глаза: каждый раз, когда в Иране что-то шло плохо, это вызывало сильную негативную реакцию со стороны союзников по НАТО", - добавил источник.

Ожидается, что Трамп посетит саммит 7–8 июля в Анкаре, где союзники должны пообещать дальнейшее увеличение расходов на оборону и значительное расширение производства оружия.

Напомним, накануне Владимир Зеленский провел в Брюсселе встречу с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. Стороны обсудили укрепление украинской ПВО и другие вопросы укрепления Украины.

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