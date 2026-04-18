Рютте відповів, чи виведе Трамп США з НАТО

Заява Рютте прозвучала на тлі того, як президент США Дональд Трамп регулярно критикує НАТО через небажання Альянсу допомогти йому у війні проти Ірану.

"Я не бачу ймовірності того, що США покинуть НАТО... президент Трамп явно розчарований деякими членами НАТО. І я розумію його розчарування", - сказав генсек.

Він додав, що потрібна "сильніша Європа в рамках сильнішого НАТО", закликавши зміцнити оборонну промисловість з метою кращого захисту блоку. За його словами, в інвестиціях в оборону немає нічого поганого.

"Це має вирішальне значення для підтримки нашої стримувальної сили та оборони... Скажіть своїм банкам і пенсійним фондам, що вони можуть інвестувати в оборону. Оборонна промисловість відіграє центральну роль, щоб ми могли продовжувати жити в безпеці", - каже Рютте.

Також глава НАТО прокоментував ядерне стримування, заявивши, що ядерна парасолька США є головним гарантом безпеки в Європі. Він висловив упевненість, що так буде й надалі.

При цьому додав, що ядерна зброя Франції та Британії теж чинить стримувальний вплив і сприяє загальній безпеці Альянсу.

"Ядерне стримування НАТО є сильним і необхідним елементом нашої колективної оборони, яка складається з відповідного поєднання ядерних і звичайних засобів оборони, а також засобів протиракетної оборони, доповнених космічними та кіберможливостями", - резюмував Марк Рютте.