Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

Рютте відповів, чи виведе Трамп США з НАТО

16:45 18.04.2026 Сб
2 хв
Чи збережуть США ядерну парасольку над НАТО?
aimg Едуард Ткач
Фото: Дональд Трамп і Марк Рютте (Getty Images)

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте вважає, що вихід США з Північноатлантичного альянсу є малоймовірним. Однак наголосив, що блоку потрібно посилюватися.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю для Welt am Sonntag.

Читайте також: Вихід США з НАТО надасть Києву можливості, - постпред України в Альянсі

Заява Рютте прозвучала на тлі того, як президент США Дональд Трамп регулярно критикує НАТО через небажання Альянсу допомогти йому у війні проти Ірану.

"Я не бачу ймовірності того, що США покинуть НАТО... президент Трамп явно розчарований деякими членами НАТО. І я розумію його розчарування", - сказав генсек.

Він додав, що потрібна "сильніша Європа в рамках сильнішого НАТО", закликавши зміцнити оборонну промисловість з метою кращого захисту блоку. За його словами, в інвестиціях в оборону немає нічого поганого.

"Це має вирішальне значення для підтримки нашої стримувальної сили та оборони... Скажіть своїм банкам і пенсійним фондам, що вони можуть інвестувати в оборону. Оборонна промисловість відіграє центральну роль, щоб ми могли продовжувати жити в безпеці", - каже Рютте.

Також глава НАТО прокоментував ядерне стримування, заявивши, що ядерна парасолька США є головним гарантом безпеки в Європі. Він висловив упевненість, що так буде й надалі.

При цьому додав, що ядерна зброя Франції та Британії теж чинить стримувальний вплив і сприяє загальній безпеці Альянсу.

"Ядерне стримування НАТО є сильним і необхідним елементом нашої колективної оборони, яка складається з відповідного поєднання ядерних і звичайних засобів оборони, а також засобів протиракетної оборони, доповнених космічними та кіберможливостями", - резюмував Марк Рютте.

Вихід США з НАТО

Нагадаємо, на початку квітня президент США Дональд Трамп заявив, що серйозно розглядає можливість виходу Америки з НАТО. Причиною він назвав те, що Альянс не приєднався до операції США проти Ірану.

Водночас за даними CNN, у самому блоці не відчувають "надмірного занепокоєння" на тлі погроз американського лідера щодо виходу з Альянсу. Один з європейських чиновників назвав це "днем бабака", оскільки військово-політичний блок уже чув від Трампа подібні заяви.

Хоча останніми днями в медіа з'явилася інформація, що Європа через погрозу США вийти з НАТО почала таємно готувати план, який дозволив би їй самостійно захищатися від Росії - без американських військ і гарантій.

НАТОМарк РюттеДональд ТрампСполучені Штати Америки