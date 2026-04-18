Рютте ответил, выведет ли Трамп США из НАТО

Заявление Рютте прозвучало на фоне того, как президент США Дональд Трамп регулярно критикует НАТО из-за нежелания Альянса помочь ему в войне против Ирана.

"Я не вижу вероятности того, что США покинут НАТО... президент Трамп явно разочарован некоторыми членами НАТО. И я понимаю его разочарование", - сказал генсек.

Он добавил, что нужна "более сильная Европа в рамках более сильного НАТО", призвав укрепить оборонную промышленность с целью лучшей защиты блока. По его словам, в инвестициях в оборону нет ничего плохого.

"Это имеет решающее значение для поддержания нашей сдерживающей силы и обороны... Скажите своим банкам и пенсионным фондам, что они могут инвестировать в оборону. Оборонная промышленность играет центральную роль, чтобы мы могли продолжать жить в безопасности", - говорит Рютте.

Также глава НАТО прокомментировал ядерное сдерживание, заявив, что ядерный зонтик США является главным гарантом безопасности в Европе. Он выразил уверенность, что так будет и дальше.

При этом добавил, что ядерное оружие Франции и Британии тоже оказывает сдерживающее воздействие и способствует общему безопасности Альянса.

"Ядерное сдерживание НАТО является сильным и необходимым элементом нашей коллективной обороны, которая состоит из соответствующего сочетания ядерных и обычных средств обороны, а также средств противоракетной обороны, дополненных космическими и кибервозможностями", - резюмировал Марк Рютте.