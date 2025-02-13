Рютте відповів, чи вірить він, що Путін хоче завершити війну проти України

Російський диктатор Володимир Путін абсолютно непередбачуваний. Глава Кремля почав війну проти України й для того, щоб досягти угоди, необхідно, щоб він був присутнім за столом переговорів.
Про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте під час брифінгу, відповідаючи на питання кореспондента РБК-Україна.
"Я не знаю, що в голові у президента Путіна. Я мав з ним багато зустрічей з 2010 по 2014 роки у моїй попередній ролі. Він абсолютно непередбачуваний. Він сильний також у перемовинах, але для того, щоб досягти угоди, нам треба, щоб він там був", - сказав Рютте.
Адже, за його словами, Путін він почав війну проти України й тому треба зробити так, щоб "результати переговорів були в першу чергу міцними".
"А також, щоб зрозуміли в інших країнах - у Тихоокеанському регіоні, Китаї та Індії - що саме Захід переміг", - додав генсек НАТО.
Нагадаємо, 12 лютого Трамп і Путін провели телефонну розмову, під час якої, серед іншого, обговорили війну в Україні. Після цього президент США заявив про план зустрітися з російським диктатором. Він зазначив, що, можливо, зустріч пройде у Саудівській Аравії.
У Кремлі заявили, що Трамп і Путін нібито дали своїм помічникам завдання почати підготовку до зустрічі.
Того ж дня американський лідер також поговорив з президентом України Володимиром Зеленським.
Пізніше Трамп заявив, що провів "чудові перемови" з Росією та Україною. За його словами, є "хороша можливість завершити війну".
Окрім того, Трамп озвучив думку, що Путін начебто "хоче миру".
"Думаю, я міг би з великою впевненістю сказати: він (Путін - ред.) хоче, щоб це (війна проти України - ред.) закінчилося", - сказав він.
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