Рютте ответил, верит ли он, что Путин хочет завершить войну против Украины

"Я не знаю, что в голове у президента Путина. Я имел с ним много встреч с 2010 по 2014 годы в моей предыдущей роли. Он абсолютно непредсказуем. Он силен также в переговорах, но для того, чтобы достичь соглашения, нам надо, чтобы он там был", - сказал Рютте.

Ведь, по его словам, Путин он начал войну против Украины и поэтому надо сделать так, чтобы "результаты переговоров были в первую очередь прочными".

"А также, чтобы поняли в других странах - в Тихоокеанском регионе, Китае и Индии - что именно Запад победил", - добавил генсек НАТО.