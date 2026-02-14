UA

Рютте розповів, на яку суму США поставлять зброю Україні цього року за програмою PURL

Рютте розповів, на яку суму США поставлять зброю Україні цього року за програмою PURL

Фото: генсек НАТО Марк Рютте (Віталій Носач - РБК-Україна)
Автор: Маловічко Юлія

Цього року США поставлять Україні власної зброї на суму 15 мільярдів доларів, яку оплачує Європа.

Як передає РБК-Україна, про це заявив генсек НАТО Марк Рютте в інтерв'ю PBS.

"Поставки йдуть на суму близько мільярда євро на місяць, тож цього року буде приблизно 15 мільярдів доларів", - сказав генсек.

За його словами, критично важлива допомога - летальна і нелетальна зброя, включно з перехоплювачами для знищення російських ракет. Але їх недостатньо.

"Це оплачується європейськими та канадськими союзниками. Правда також у тому, що в Росії багато таких ракет, і європейці шукають, що ще можуть передати з власних запасів", - додав генсек Альянсу.

На запитання про те, чи може колективний Захід дати Україні достатньо, він відповів, що: "Ми можемо допомогти Україні захищатися".

Рютте також додав, що Україна розвиває власні можливості
з виробництва перехоплювачів ракет.

"ППО - найскладніша частина, але так звана програма PURL...Це критично важливо для України", - сказав генсек НАТО.

Як відомо, PURL - це міжнародна ініціатива США і НАТО, створена в середині 2025 року для поставок американської зброї Україні, які фінансує не сам Вашингтон, а союзники і партнери. Йдеться про європейські країни та Канаду.

Згідно з останніми заявами, у програмі PURL беруть участь більшість країн-членів НАТО - 24 держави. Нещодавно до ініціативи приєдналися Австралія та Нова Зеландія.

Зазначимо, що нещодавно американський лідер Дональд Трамп укотре похвалився, що Америка більше не витрачає грошей на Україну, на відміну від своїх попередників, а навпаки, заробляє на ній завдяки програмі PURL.

