Рютте розповів, на яку суму США поставлять зброю Україні цього року за програмою PURL

"Поставки йдуть на суму близько мільярда євро на місяць, тож цього року буде приблизно 15 мільярдів доларів", - сказав генсек.

За його словами, критично важлива допомога - летальна і нелетальна зброя, включно з перехоплювачами для знищення російських ракет. Але їх недостатньо.

"Це оплачується європейськими та канадськими союзниками. Правда також у тому, що в Росії багато таких ракет, і європейці шукають, що ще можуть передати з власних запасів", - додав генсек Альянсу.

На запитання про те, чи може колективний Захід дати Україні достатньо, він відповів, що: "Ми можемо допомогти Україні захищатися".

Рютте також додав, що Україна розвиває власні можливості

з виробництва перехоплювачів ракет.

"ППО - найскладніша частина, але так звана програма PURL...Це критично важливо для України", - сказав генсек НАТО.