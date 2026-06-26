Рютте розкрив головний страх Путіна щодо саміту НАТО в Анкарі

Майбутній саміт НАТО в Анкарі буде дуже важливим для всього світу. Члени блоку налаштовані виконати конкретні зобов'язань, і саме цього дуже боїться глава Кремля Володимир Путін.

Генсек Альянсу нагадав, що у 2025 році члени блоку домовилися про 5% ВВП на оборонні витрати. Окрім того, було узгоджено суттєве посилення підтримки України.

За словами Рютте, торік НАТО уже витратив на оборону на 20% більше, ніж очікувалося. Він зауважив, що це дійсно чіткий сигнал для Путіна.

"Головне, щоб у Москві усвідомили: "Гей, ми можемо боротися з вами вже сьогодні, і ми дбаємо про те, щоб у разі, якщо ви зробите якийсь безглуздий крок проти нас, ми були здатні дати відсіч", - додав Рютте.

На переконання генсека НАТО, саміт Альянсу у Гаазі дійсно був дуже успішним. Річ у тім, що під час нього члени блоку взяли на себе конкретні зобов'язання.

"Однак також важливо виконати наші зобов’язання. І саме це, як я бачу, має статися в Анкарі - це ще важливіше. Адже зрештою Путін не боїться зобов’язань, він боїться їх виконання, і саме це ми й робимо. Владімір, ми будемо захищатися" - звернувся Рютте до російського диктатора.