Рютте розкрив головний страх Путіна щодо саміту НАТО в Анкарі
Майбутній саміт НАТО в Анкарі буде дуже важливим для всього світу. Члени блоку налаштовані виконати конкретні зобов'язань, і саме цього дуже боїться глава Кремля Володимир Путін.
Таку заяву зробив генеральний секретар НАТО Марк Рютте, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Atlantic Council.
Генсек Альянсу нагадав, що у 2025 році члени блоку домовилися про 5% ВВП на оборонні витрати. Окрім того, було узгоджено суттєве посилення підтримки України.
За словами Рютте, торік НАТО уже витратив на оборону на 20% більше, ніж очікувалося. Він зауважив, що це дійсно чіткий сигнал для Путіна.
"Головне, щоб у Москві усвідомили: "Гей, ми можемо боротися з вами вже сьогодні, і ми дбаємо про те, щоб у разі, якщо ви зробите якийсь безглуздий крок проти нас, ми були здатні дати відсіч", - додав Рютте.
На переконання генсека НАТО, саміт Альянсу у Гаазі дійсно був дуже успішним. Річ у тім, що під час нього члени блоку взяли на себе конкретні зобов'язання.
"Однак також важливо виконати наші зобов’язання. І саме це, як я бачу, має статися в Анкарі - це ще важливіше. Адже зрештою Путін не боїться зобов’язань, він боїться їх виконання, і саме це ми й робимо. Владімір, ми будемо захищатися" - звернувся Рютте до російського диктатора.
Також раніше РБК-Україна повідомляло, що члени НАТО налаштовані виділити Україні колосальну суму для стримування Росії. Вони готові це зробити навіть без участі США.
Окрім того, Марк Рютте детально пояснив, чому в Путіна немає жодних шансів на перемогу в разі війни з НАТО.
Нові заяви генсека Альянсу не минули без курйозів. Так, своє невдоволення висловила прем'єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні.