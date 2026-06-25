Союзники НАТО готові виділити Україні 70 млрд євро без участі США, - Politico

Союзники по НАТО на саміті в Анкарі 7-8 липня готуються оголосити нові мільярдні контракти у сфері озброєнь. Окремим блоком декларації стане підтримка України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

За даними п'яти дипломатів НАТО, у проекті декларації союзники підтвердять відданість статті 5 про взаємну оборону та знову назвуть Росію довгостроковою загрозою. Заява, як і торік, буде короткою.

Посли допрацьовують деталі тексту, який може змінюватися до останнього.

Точна сума оборонних контрактів ще не визначена, частину з них попередньо узгодять і переформують. Саміт проходитиме на тлі критики Вашингтоном європейців за непідтримку США у війні проти Ірану.

70 мільярдів євро для України

У проекті заяви союзники підтвердять військову допомогу Україні на 70 млрд євро та пообіцяють щонайменше таку саму суму на наступний рік. США у цьому фінансуванні участі не братимуть.

За словами одного з дипломатів, підтримка України стане найбільш спірним питанням саміту.

Водночас шостий співрозмовник Politico зазначив, що переговори щодо декларації загалом "йдуть гладко".

Ставка Рютте на оборонну промисловість

Генсек НАТО Марк Рютте хоче зосередити саміт на нарощуванні виробництва зброї. За даними Politico, це об'єднуюча тема, що дозволяє зам'яти розбіжності в альянсі, а нові оборонні контракти, вигідні для США, дають Рютте економічний аргумент, який почує Трамп.

Минулого тижня генсек заявив, що європейські союзники та Канада торік витратили на оборону на 139 млрд доларів більше, ніж у 2024 році.

Союзники також домовилися підняти витрати до 3,5% ВВП до 2035 року.

Перекладання тягаря і далекобійний удар

Центральною темою декларації стане "перекладання тягаря" - Європа має взяти більше відповідальності за оборону континенту, поки США переходять до інших пріоритетів.

Минулого тижня глава Пентагону Піт Хегсет оголосив про шестимісячний огляд американської військової присутності в Європі, щоб змусити союзників витрачати більше.

У проекті заяви європейці обіцяють інвестувати у засоби глибокого удару, протиповітряну оборону та безпілотники.

Далекобійні можливості залишаються предметом суперечок: європейці прагнуть розвивати їх для стримування Росії, але Вашингтон неохоче дозволяє використовувати таку зброю.

Нещодавно Пентагон відмовився передавати Німеччині ракети "Томагавк", аргументуючи тим, що Москва може сприйняти це як ескалацію.

Іран та Ормузька протока

Союзники також прагнуть зняти ще одне джерело напруги з Вашингтоном - війну в Ірані.

США підписали попередню угоду про припинення конфлікту, але європейці побоюються, що невирішені питання - зокрема, судноплавство в Ормузькій протоці - можуть стати центральною темою в Анкарі.

У проекті декларації союзники закликають Іран забезпечити свободу судноплавства в торговельній артерії, дипломати називають це "оливковою гілкою" для Трампа попри внутрішній розкол через війну.

Також у тексті зафіксовано, що Іран ніколи не повинен отримати ядерну зброю.