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Рютте раскрыл главный страх Путина о саммите НАТО в Анкаре

11:18 26.06.2026 Пт
2 мин
Генсек НАТО публично обратился с предупреждением к российскому диктатору
aimg Юлия Капитонова
Рютте раскрыл главный страх Путина о саммите НАТО в Анкаре Фото: Марк Рютте, генсек НАТО (Getty Images)
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Предстоящий саммит НАТО в Анкаре будет очень важен для всего мира. Члены блока настроены выполнить конкретные обязательства, и именно этого очень боится глава Кремля Владимир Путин.

С таким заявлением выступил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Atlantic Council.

Генсек Альянса напомнил, что в 2025 году члены блока договорились о 5% ВВП на оборонные расходы. Кроме того, было согласовано существенное усиление поддержки Украины.

По словам Рютте, в прошлом году НАТО уже потратил на оборону на 20% больше, чем ожидалось. Он отметил, что это действительно четкий сигнал для Путина.

"Главное, чтобы в Москве осознали: "Эй, мы можем бороться с вами уже сегодня, и мы заботимся о том, чтобы в случае, если вы сделаете какой-нибудь бессмысленный шаг против нас, мы были способны дать отпор", - добавил Рютте.

По мнению генсека НАТО, саммит Альянса в Гааге действительно был очень успешным. Дело в том, что во время него члены блока взяли на себя конкретные обязательства.

"Однако также важно выполнить наши обязательства. И именно это, как я вижу, должно произойти в Анкаре - это еще важнее. Ведь в конце концов Путин не боится обязательств, он боится их выполнения, и именно это мы и делаем. Владимир, мы будем защищаться", - обратился Рютте к российскому диктатору.

Также ранее РБК-Украина сообщало, что члены НАТО настроены выделить Украине колоссальную сумму для сдерживания России. Они готовы сделать это даже без участия США.

Кроме того, Марк Рютте подробно объяснил, почему у Путина нет никаких шансов на победу в случае войны с НАТО.

Новые заявления генсека Альянса запомнятся и курьезами. Так, свое недовольство выразила премьер-министр Италии Джорджия Мэлони.

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