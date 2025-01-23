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Рютте: Путін не має права вирішувати, кому можна вступати до НАТО

Четвер 23 січня 2025 10:43
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Рютте: Путін не має права вирішувати, кому можна вступати до НАТО Фото: Марк Рютте, генеральний секретар НАТО (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Російський диктатор Володимир Путін не має право вето, а також голос щодо того, хто вступатиме до НАТО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на генерального секретаря НАТО Марка Рютте під час "Українського сніданку" в Давосі.

"Ми маємо чітко розуміти, що Володимир Путін не має права вето і голосу щодо того, хто буде вступати до НАТО в майбутньому. Тільки якщо він сам захоче вступити до НАТО, але я не думаю, що він цього хоче", - заявив генеральний секретар.

Він додав, що повноправне членство України в Альянсі, є найкращою гарантією сталого миру.

"Але яким би не був результат, має бути зрозуміло, що мир стійкий... Коли вони (переговори, - ред.) закінчаться, ми маємо бути впевнені, що мир, який ми колективно підтримували, буде стійким і ніколи більше не буде піддаватися сумніву", - наголосив Столтенберг.

У тому ж числі генеральний секретар зауважив на важливості неповторення сценарію, як з Мінськими угодами та закликав Захід привести Україну до найкращої позиції перед можливими переговорами з Росією.

Вступ України до НАТО

Минулого жовтня президент Володимир Зеленьский заявляв, що більшість членів НАТО підтримують перший пункт Плану перемоги - запрошення України до Альянсу, але скепсис з приводу цього питання мають Німеччина, Угорщина, Словаччина та Сполучені Штати Америки (США). Водночас Київ не планує обговорювати питання отримання членства до НАТО в обмін на відмову від окупованих Росією українських територій.

Також президент відзначав, що чинний голова Білого дому Дональд Трамп здатний вплинути на те, чи вступить Україна до НАТО.

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