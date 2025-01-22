Якщо Трамп захоче, Україна буде в НАТО, - Зеленський
Президент США Дональд Трамп може вплинути на те, чи вступить Україна до НАТО. Адже лише чотири країни Альянсу проти цього.
Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив президент Володимир Зеленський під час зустрічі з представниками Міжнародної медіаради.
За його словами, спочатку деякі держави вели непрозору політику щодо України і не підтримували її вступ до НАТО.
"Це були просто неправдиві слова, що Україна буде в НАТО, тому що минали десятиріччя, а Україна так і не стала членом НАТО. Це було нечесно", - сказав Зеленський.
На його думку, саме США та Німеччина мали слабку позицію щодо вступу України до НАТО і вели діалог з росіянами з цього питання. Однак, ймовірно, вони програли цей діалог, тому що завжди апелюють до того, що колись були якісь домовленості з РФ.
"А чому ви раптом домовлялися без нас про нас? Ми - незалежна країна. Я хотів би вирівняти рівень поваги інших до України. І ми боремося за гарантії безпеки, ми хочемо бути в НАТО, більшість країн НАТО нас підтримують. Але чотири країни не підтримують нас у НАТО: США, Німеччина, Словаччина і Угорщина. Проте все залежить від США, і якщо Трамп буде готовий бачити Україну в НАТО, ми будемо в НАТО, усі будуть за. Якщо ні - ми не будемо в НАТО", - вважає президент.
Вступ України до НАТО
Минулого року Зеленський розповів, що більшість країн НАТО підтримують перший пункт Плану перемоги - запрошення України до Альянсу. Однак деякі сумніви щодо цього були у Німеччини, а також проти членства виступили Угорщина та Словаччина.
За словами президента Польщі Анджея Дуди, запрошення України до Організації Північноатлантичного договору могло б стати першим кроком до реальних гарантій безпеки.
Водночас команда президента США, ймовірно, також працює над мирним планом щодо України. Однак один з пунктів може стосуватиметься членства України в НАТО. Ймовірно, це питання буде зняте з порядку денного й "покладене в шухляду", але не "викинуте у смітник"
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