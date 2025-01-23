Рютте: Путин не имеет права решать, кому можно вступать в НАТО

Российский диктатор Владимир Путин не имеет право вето, а также голос относительно того, кто будет вступать в НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на генерального секретаря НАТО Марка Рютте во время "Украинского завтрака " в Давосе.

"Мы должны четко понимать, что Владимир Путин не имеет права вето и голоса относительно того, кто будет вступать в НАТО в будущем. Только если он сам захочет вступить в НАТО, но я не думаю, что он этого хочет", - заявил генеральный секретарь.

Он добавил, что полноправное членство Украины в Альянсе, является лучшей гарантией устойчивого мира.

"Но каким бы ни был результат, должно быть понятно, что мир устойчивый... Когда они (переговоры, - ред.) закончатся, мы должны быть уверены, что мир, который мы коллективно поддерживали, будет устойчивым и никогда больше не будет подвергаться сомнению", - подчеркнул Столтенберг.

В том же числе генеральный секретарь отметил важность неповторения сценария, как с Минскими соглашениями и призвал Запад привести Украину к лучшей позиции перед возможными переговорами с Россией.

Вступление Украины в НАТО

В прошлом октябре президент Владимир Зеленьский заявлял, что большинство членов НАТО поддерживают первый пункт Плана победы - приглашение Украины в Альянс, но скепсис по поводу этого вопроса имеют Германия, Венгрия, Словакия и Соединенные Штаты Америки (США). В то же время Киев не планирует обсуждать вопрос получения членства в НАТО в обмен на отказ от оккупированных Россией украинских территорий.

Также президент отмечал, что действующий глава Белого дома Дональд Трамп способен повлиять на то, вступит ли Украина в НАТО.