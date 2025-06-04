Рютте підтвердив запрошення України на саміт НАТО

Під час виступу в Брюсселі Рютте заявив, що Альянс підтримує зусилля американського лідера Дональда Трампа щодо припинення повномасштабної війни в Україні.

"Підтримка України з боку НАТО полягає не в продовженні війни, а в забезпеченні того, щоб Україна могла захистити себе зараз і запобігти будь-якій майбутній агресії", - відзначив він.

У тому ж числі генеральний секретар Альянсу заявив, що Україна була запрошена на саміт НАТО, який пройде у Гаазі. Під час засідання країни-члени обговорять "величезне збільшення" оборонних витрат та повномасштабну війну.

"Україна буде темою обговорень на саміті, без сумніву", - відзначив Рютте.