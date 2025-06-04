Рютте подтвердил приглашение Украины на саммит НАТО

Во время выступления в Брюсселе Рютте заявил, что Альянс поддерживает усилия американского лидера Дональда Трампа по прекращению полномасштабной войны в Украине.

"Поддержка Украины со стороны НАТО заключается не в продолжении войны, а в обеспечении того, чтобы Украина могла защитить себя сейчас и предотвратить любую будущую агрессию", - отметил он.

В том же числе генеральный секретарь Альянса заявил, что Украина была приглашена на саммит НАТО, который пройдет в Гааге. Во время заседания страны-члены обсудят "огромное увеличение" оборонных расходов и полномасштабную войну.

"Украина будет темой обсуждений на саммите, без сомнения", - отметил Рютте.