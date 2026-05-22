Рютте анонсував участь Зеленського у саміті НАТО в Туреччині

За словами генсека НАТО, офіційне запрошення українському президенту вже направлено.

“Я вже запросив його. Він буде там, як і в Гаазі”, - заявив Рютте.

Водночас він не уточнив деталей майбутньої участі української делегації у заході.

У НАТО оцінили ситуацію на фронті

Під час виступу Марк Рютте також прокоментував ситуацію на фронті та дії українських сил у війні проти Росії. За його словами, останні дані свідчать про позитивні зміни для України.

Також генсек НАТО заявив, що українські сили поступово повертають території та стабілізують ситуацію на полі бою. Та наголосив, що це не відбувається масштабно, однак події розвиваються у напрямку, який не є вигідним для Кремля.