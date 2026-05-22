Рютте анонсировал участие Зеленского в саммите НАТО в Турции

По словам генсека НАТО, официальное приглашение украинскому президенту уже направлено.

"Я уже пригласил его. Он будет там, как и в Гааге", - заявил Рютте.

В то же время он не уточнил деталей будущего участия украинской делегации в мероприятии.

В НАТО оценили ситуацию на фронте

Во время выступления Марк Рютте также прокомментировал ситуацию на фронте и действия украинских сил в войне против России. По его словам, последние данные свидетельствуют о положительных изменениях для Украины.

Также генсек НАТО заявил, что украинские силы постепенно возвращают территории и стабилизируют ситуацию на поле боя. И подчеркнул, что это не происходит масштабно, однако события развиваются в направлении, которое не является выгодным для Кремля.