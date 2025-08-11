Рюкзак як модний аксесуар: стилістка пояснила, як не зіпсувати образ

Дедалі більше жінок відмовляються від класичних сумок на користь рюкзаків - зручніших, ергономічніших і часто не менш стильних.

За словами стилістки, кожна друга клієнтка змінює підхід до аксесуарів саме через комфорт. І навіть ті, хто довго тримався за звичну сумку, починають переглядати свої вподобання - роки беруть своє, а спина потребує легкості.

Як вибрати рюкзак (фото: pinterest.com)

Але є одна помилка, якої припускаються майже всі: спочатку купують рюкзак, а вже потім намагаються підібрати під нього гардероб. Це не працює. Рюкзак - такий самий елемент стилю, як і сумка.

Ідеальний варіант - мати кілька рюкзаків для різних ситуацій:

офіс - шкіряний, стриманий, місткий - щоб легко вмістити ноутбук, документи та підкреслити діловий образ;

прогулянки з дітьми - легкий нейлоновий варіант із практичними відділеннями та захистом від плям;

кафе, зустрічі, кіно - фактурний рюкзак з оригінальними деталями, який додасть характер навіть базовому луку.

Як вибрати рюкзак під образ (фото: pinterest.com)

Як вибрати рюкзак під конкретний образ

1. Тканина образу

Якщо в образі переважає вовна, льон або інша м'яка тканина - рюкзак із грубої синтетики буде чужим.

Підбирайте матеріал так, щоб він "дружив" з одягом.

Як вибрати рюкзак під образ (фото: pinterest.com)

2. Фактура

Фактура рюкзака має підтримувати загальний настрій. Наприклад, матовий шкіряний - для класики, глянцевий нейлон - для спорту.

Як вибрати рюкзак під образ (фото: pinterest.com)

3. Колірна гамма

Рюкзак може бути в тон образу або контрастним акцентом, але не виділятися із загальної гами та ідеї образу.

Не варто вибирати колір, який "конфліктує" з основними відтінками в луці.

Як вибрати рюкзак під образ (фото: pinterest.com)

4. Настрій і характер образу

Форма і деталі рюкзака мають відповідати подіям. Наприклад, офіс - лаконічний шкіряний, кежуал - м'який текстильний.

Також Олена Шевченко підкреслила, що рюкзаків у гардеробі має бути кілька.

"Рюкзак - це частина образу, а не просто "сумка за спиною". Ба більше, ви купуєте рюкзак під свій гардероб і стиль, а не купуєте рюкзак і потім на шопінгу ламаєте голову, як підлаштувати все, що подобається, під нього", - підкреслила вона.

Як вибрати рюкзак під образ (фото: pinterest.com)