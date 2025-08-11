Рюкзак як модний аксесуар: стилістка пояснила, як не зіпсувати образ

Рюкзак давно перестав бути тільки зручною альтернативою сумці - сьогодні він може стати повноцінною частиною стильного образу. Однак багато хто досі припускається поширеної помилки, яка знецінює навіть найдорожчий лук.
РБК-Україна з посиланням на пост в Instagram стилістки Олени Шевченко розповідає, як вибрати рюкзак під конкретний образ.
Дедалі більше жінок відмовляються від класичних сумок на користь рюкзаків - зручніших, ергономічніших і часто не менш стильних.
За словами стилістки, кожна друга клієнтка змінює підхід до аксесуарів саме через комфорт. І навіть ті, хто довго тримався за звичну сумку, починають переглядати свої вподобання - роки беруть своє, а спина потребує легкості.
Але є одна помилка, якої припускаються майже всі: спочатку купують рюкзак, а вже потім намагаються підібрати під нього гардероб. Це не працює. Рюкзак - такий самий елемент стилю, як і сумка.
Ідеальний варіант - мати кілька рюкзаків для різних ситуацій:
1. Тканина образу
Якщо в образі переважає вовна, льон або інша м'яка тканина - рюкзак із грубої синтетики буде чужим.
Підбирайте матеріал так, щоб він "дружив" з одягом.
2. Фактура
Фактура рюкзака має підтримувати загальний настрій. Наприклад, матовий шкіряний - для класики, глянцевий нейлон - для спорту.
3. Колірна гамма
Рюкзак може бути в тон образу або контрастним акцентом, але не виділятися із загальної гами та ідеї образу.
Не варто вибирати колір, який "конфліктує" з основними відтінками в луці.
4. Настрій і характер образу
Форма і деталі рюкзака мають відповідати подіям. Наприклад, офіс - лаконічний шкіряний, кежуал - м'який текстильний.
Також Олена Шевченко підкреслила, що рюкзаків у гардеробі має бути кілька.
"Рюкзак - це частина образу, а не просто "сумка за спиною". Ба більше, ви купуєте рюкзак під свій гардероб і стиль, а не купуєте рюкзак і потім на шопінгу ламаєте голову, як підлаштувати все, що подобається, під нього", - підкреслила вона.
Як вибрати рюкзак під образ (фото: pinterest.com)
