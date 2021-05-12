Рынок земли: на референдуме две трети украинцев проголосовали бы против

По данным опроса, 77% респондентов считают, что решение о введении в Украине рынка земли, должно приниматься на всеукраинском референдуме, 16% - не поддерживают такой инициативы. При этом 58% однозначно готовы принять участие в таком референдуме, 17% - скорее бы приняли участие, 20% - не приняли бы участия.

Опрос проведен Социологической группой "Рейтинг" 23-27 апреля 2021 года среди 2000 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing - телефонные интервью с использованием компьютера). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,2%.